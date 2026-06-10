國際賽｜葡萄牙壯行色 獵「鷹」必出全力

葡萄牙 VS 尼日利亞

Now618、630台周四凌晨3:45直播

推介：半場讓球 [-0.5/-1] 主勝

葡萄牙在上仗僅以半力陣容出擊，仍以2:1力克對手智利，場面上全面控制戰局。今晚深夜迎來世界盃決賽周前最後備戰，面對缺乏多名主力的尼日利亞，可望由頭贏到尾。特別是中場核心域天拿歸隊，其中場控制力舉世無雙，今仗復出領軍下，整體運作勢必更加流暢，大勝贏波機會更高，推介半場讓球讓半球/一球「主勝」。

葡萄牙上仗對智利即使收起部分主力，控球及攻勢依然佔盡上風，最終憑干卡路古亞迪斯及般奴費南迪斯建功以2:1贏波。這反映出主帥馬天尼斯麾下的球隊質素極高，陣容深度十足。

今仗作為出戰決賽周前的最後檢閱，葡萄牙上下在比賽初段必定會較為認真，務求盡早建立領先優勢及比賽節奏。預計葡萄牙一開波便會採取主動，以強大火力撕破對手防線，在半場前確立勝局。

剛助巴黎聖日耳門成功衛冕歐聯寶座的域天拿強勢回歸，這位26歲中場今季在法甲表現八面玲瓏，上陣錄得2,121分鐘，交出1個入球及7次助攻。他的中場控制力堪稱舉世無雙，季內共完成2,572次成功傳球，傳球成功率高達驚人的93.8%。域天拿不僅能穩定節奏，創造力和跟隊友的配合度亦極佳，其在中場的串連，能讓前方的般奴費南迪斯及基斯坦奴朗拿度獲得更多空位。

超霸鷹鋒線缺雙星

尼日利亞未能打入決賽周，失去大賽目標後，這支球隊今仗幾乎只為對手熱身而來，戰意成疑。加上陣容嚴重殘缺，兩大鋒線核心域陀奧森漢及盧卡文雙雙因故缺陣，進攻火力大打折扣。質素上，尼日利亞與葡萄牙有明顯距離，難成阻力。馬高