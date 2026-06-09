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國際賽｜阿根廷黃龍直「島」 讓3球敲和着數

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-09 HKT

阿根廷 VS 冰島
Now 630/618台周三早上9:00直播
推介：讓球主客和 [-3] 和

踏上世界盃衛冕之路的阿根廷，除球王美斯以外，其實另有高質殺手，在決賽周前最後一場熱身賽中，射順腳風正合時宜。阿根廷有從不保留的翼鋒基利安奴施蒙尼帶動，勢於明早中立場友賽贏到弱旅冰島3球，讓球主客和開出主隊讓3球的「和」十分值博。

阿根廷上屆戰術完全以美斯作絕對核心，最終成功奪冠，固然已證明成功。但今屆美斯已屆38歲黃昏之齡，身邊「保鑣」如迪保羅及奧達文迪等又再老4歲，活力頓成疑問，加上衛冕身分必被各路人馬重點招呼，故必須有一套美斯缺陣時的B計畫。

猶幸，阿根廷在去年三月外圍賽主場4:1大炒巴西，當時正正就是美斯缺陣，反而球隊發揮相當淋漓盡致，並將對手攻門次數壓制至3射1中，可見沒有球王的陣容，同樣是一支頂級球隊。預料阿根廷今場友賽冰島，會繼續讓剛傷癒的球王休息，翼鋒基利安奴施蒙尼正好大踢身價波。這位馬德里體育會翼鋒一向以拚搏見稱，但近期連射術都有進步，上場交出一記入球助阿根廷友賽2:0擊敗洪都拉斯，故今場必可繼續施展其粗中帶幼的踢法，將甜蜜的煩惱交給教練史卡朗尼。

冰島上場作客日本雖然僅輸0:1，不過中目標攻門只有2次，比對手少5次，更沒有創造任何黃金機會，攻力疲弱，勢難抵擋鋒線卡士更強的阿根廷。讓球主客和開出主隊讓3球的「和」有4.35倍，分頭和味值得一博。加利李爾

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