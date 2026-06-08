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國際賽｜猛將復出 西班牙大勝有「秘」笈

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-08 HKT

秘魯 VS 西班牙
Now630周二早上10:00直播
推介：波膽0:4及0:5

西班牙明早將於墨西哥中立場對南美弱旅秘魯作世界盃前最後熱身，兩軍實力是差天共地。西班牙上仗友賽與埃及打和，明顯志在熱身，未有派出最強陣容。今仗作為大賽前的最後檢閱，狂牛在外圍賽的首席射手奧耶沙巴爾可望復出領軍，鋒線保證火力十足。預料狂牛今場仍足以大勝對手，推介波膽0:4及0:5。

西班牙整體陣容身價與世界排名均遠凌駕於秘魯，雙方實力差距可謂幾何級別。狂牛上仗友賽雖僅打和埃及，但明顯志在熱身以避免受傷，主帥未有派出最強陣容應戰。今仗首席射手奧耶沙巴爾復出足成關鍵，這名鋒將在外圍賽表現光芒四射，個人為球隊轟入6球兼有4個助攻，總數為隊中第一人。其出色的走位與門前把握力，在狂牛陣中無可替代。有其在陣勢必輕易撕破對手防線，絕對是狂牛數胡的最大保證。

秘魯欺善怕惡

秘魯近年青黃不接，近績極差。在近期國際賽敗仗連連，僅勝的對手皆為排名過百的弱隊，贏波含金量極低。球隊防線漏洞百出，前場欠缺反擊板斧，面對默契十足的狂牛，絕對不足以對西班牙造成任何阻力，今場注定大敗。馬高
 

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