國際賽｜法國粒粒皆星 大勝無「蘭」度

法國 VS 北愛爾蘭

香港時間周二凌晨3:10開賽

推介：讓球主客和 [-2] 主勝

法國上仗雖僅負科特迪瓦，但組織仍見極佳質素，加上坐擁身價逾8億歐羅的鋒線，尤其翼鋒米高奧利斯表現恐怖，今晚友賽定能領軍大數北愛爾蘭，推介讓球主客和讓兩球「主勝」。

法國上仗對科特迪瓦最終飲恨落敗，但整體表現絕非一無是處，面對刻意壓縮防線的科特迪瓦，法國在大部分時間仍能主導比賽節奏，並憑藉流暢的組織配合，多次創造具威脅埋門機會。事實上，法國鋒線質素超群，單計前鋒線的身價已合共逾8億歐元，如此豪華的攻擊群絕對是任何防線的噩夢。儘管上仗稍欠運氣，但球隊整體的實力和級數仍遠超今場對手北愛爾蘭。法國群星今仗誓必全力數胡以吐烏氣。

今仗法國隊的最大殺着，必定是狀態弗到漏油的拜仁慕尼黑翼鋒米高奧利斯。這位新星今季在德甲聯賽的表現八面玲瓏，以極強突破能力及精準傳送全面統治整個聯賽，亦壓倒隊友哈利卡尼成為應屆德甲最佳球員。這名年僅今季聯賽合共上陣32場，交出15個入球及19次助攻的驚人雙雙成績表，連同在歐聯和盃賽的數字，入球和助攻皆逾20球。奧利斯不僅個人突破能力銳利，其創造力和跟隊友的配合度亦佳；他在前場的觸球次數、射門命中率及創造機會數字，均在同位置球員中名列前茅。無論是落底傳中，還是切入中路與隊友進行撞牆短傳，都能瞬間撕破對手防線，今仗勢成對手防線的巨大夢魘。

北愛爾蘭沒打入決賽周，今仗幾乎只為對手熱身而來，戰意難免較為薄弱。在兩軍實力極度懸殊的情況下，預計北愛爾蘭今仗只能排出密集陣型全軍退守。儘管刻意死守，但雙方在身體條件和質素上的巨大距離，仍難以抹除，防線恐難逃一劫。馬高