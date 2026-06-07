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國際賽 | 最強黑馬高「哥」猛進 必捧挪威客勝

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-07 HKT

挪威火力可謂歐洲最強，上仗談笑用兵下依然輕鬆以3:1擊敗對手瑞典，足證世界盃最強黑馬的地位。該隊陣中有大量年輕新星等待上位，其中效力葡超賓菲加的左翼舒捷爾達魯普進步神速，值得留意。今仗在紐約的中立場對世界排名第8摩洛哥時，挪威仍被莊家看好，主客和簡單取客勝。馬高

挪威新星湧現半力輕取瑞典

挪威在歐洲區外圍賽以場均4.6球的火力冠絕整個歐洲，實力不容忽視，更被外界視為世界盃最強黑馬。上仗友賽對瑞典時，全場收起馬田奧迪哥特和艾寧夏蘭特兩位超級球星，仍以3:1輕取對手，證明其副選實力仍強。左翼舒捷爾達魯普今季在球會教練摩連奴的調教下進步明顯，於聯賽和歐聯共交出10個入球和6個助攻。這名小將侵略性和創造力俱備，今場極大機會上陣爭取表現，絕對值得留意。

摩洛哥冠軍有水份

摩洛哥的非洲國家盃冠軍身分和世界排名第8皆有水份，尤其今場在中立場出戰，面對世界排名僅34位的挪威居然需要受讓，足見操盤手對其極度信心不足。這支球隊今仗絕對不值得被看好，支持客隊更明智。

 

馬高推介

主客和 客勝
摩洛哥 0:2 挪威
香港時間周一凌晨3:00開賽

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