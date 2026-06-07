國際賽 | 希臘質高態勇 「主勝」最有「利」

希臘上仗作客逼和強陣出擊的瑞典，盡顯高超質素及火熱狀態，憑近況極佳的翼鋒索利斯，勢必撕破起用青年軍的意大利防線。希臘整體實力必遠勝對手，今仗可望在主場大勝一場，推介讓球主客和讓一球「主勝」。馬高

希臘各賽表現絕不失禮，主場威力更是不容小覷，外圍賽3次作東錄2勝1負共入8球，連防守見稱的蘇格蘭亦在此3度失手。希臘上仗作客友賽殺入世界盃決賽周的瑞典，在對手認真作戰下依然能交出好表現，全場不落下風，最終憑馬蘇拉斯補時階段入球，以2:2逼和這支北歐勁旅。今仗回師主場出擊，這份亮眼數據足以證明球隊具備優厚實力與級數，有力主宰賽事大局。

希臘要爭取入球破關，首選必然是翼鋒索利斯。這位24歲進攻核心今季在聯賽的表現八面玲瓏，為布魯日交出17個入球及23次助攻的驚人數據。更恐怖的是，索利斯近況完全着火，個人連續10場比賽皆能交出入球或助攻，期間合共轟入7個入球並交出9次助攻，是全歐洲最炙手可熱的新星。這位左翼鋒不僅射術精湛，其致命傳送同樣極具威脅，全季共創造135次致命機會。面對陣容天殘地缺且星味欠奉的意大利防線，狀態大勇的索利斯絕對能予取予攜。

意大利點兵青年軍為主

反觀對手意大利，上仗友賽面對魚腩部隊盧森堡，全場取得15次射門下最終僅憑小將艾斯普薛圖的頭槌小勝一球，進攻表現令人相當失望。球隊今期點兵人腳近乎全為U21青年軍提升，實質只是為了應對國內對於藍軍再次失落世界盃決賽周的政治性回應，做法極為虛偽。這支經驗尚淺且默契不足的意大利，級數上根本難跟全隊大熟大勇且戰術成熟的希臘相比，今場作客實在難逃大敗厄運。

馬高推介

讓球主客和 [-1] 主勝

希臘 3:0 意大利

香港時間周一凌晨3:00開賽