國際賽 | 全民皆兵夠積極 森巴旋風捲起塵「埃」

巴西上場熱身賽大勝，不但士氣大振，更令陣中副選的積極程度更勝一籌，令大軍名單的質疑一掃而空。森巴兵團有力爭表現的中場盧卡斯柏基達穿針引線，勢於明早在中立場的友賽中，與猛將歸隊的埃及你來我往，入球大細2.5球的「大」穩開，可作全日重心。加利李爾

上仗大勝讓批評者收口

巴西決賽周點兵，選尼馬而捨祖奧柏度，一度令球迷質疑安察洛堤選人太著重名氣而漠視狀態，猶幸剛周一主場6:2大勝巴拿馬，令批評者收聲。除六個入球由不同球員貢獻外，當中4球更是後備兵交出，足證森巴兵團的26人大軍，各人實力不相上下，甚至副選的進攻球員更有飢餓感。惟後防失兩球予巴拿馬，即使其中一球只是改變方向的烏龍球，但其實對手並沒有創造任何黃金機會，可見後防仍未達最高水平。

今屆世界盃決賽周增加了一輪32強賽事，副選狀態的重要程度大大提升，盧卡斯柏基達必定把握機會證明自己能力。這位已回流巴甲法林明高的28歲中場，上場大炒巴拿馬一役僅後備上陣45分鐘，就交出一記香蕉式遠射入球，另以一記長傳笠過兩名守衛交出助攻，森巴味滿瀉。柏基達近期受訪時，對3年前因受英足總調查而未能加盟曼城仍耿耿於懷，故這位前韋斯咸中場一定會盡力爭取表現，博取再次外流歐洲大球會的機會。

同是決賽周隊伍的埃及，上場友賽雖然1:0小勝俄羅斯，不過皇牌翼鋒穆罕默德沙拿並未落場，今仗如無意外將復任正選，鋒線級數大大提升。預料今場雙方攻力都有保證，入球大細2.5球的「大」十分穩陣，單頭或過關皆宜。

加利李爾推介

巴西 2:1 埃及

半場：1:0

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