Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際賽 | 全民皆兵夠積極 森巴旋風捲起塵「埃」

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-06 HKT

巴西上場熱身賽大勝，不但士氣大振，更令陣中副選的積極程度更勝一籌，令大軍名單的質疑一掃而空。森巴兵團有力爭表現的中場盧卡斯柏基達穿針引線，勢於明早在中立場的友賽中，與猛將歸隊的埃及你來我往，入球大細2.5球的「大」穩開，可作全日重心。加利李爾

上仗大勝讓批評者收口

巴西決賽周點兵，選尼馬而捨祖奧柏度，一度令球迷質疑安察洛堤選人太著重名氣而漠視狀態，猶幸剛周一主場6:2大勝巴拿馬，令批評者收聲。除六個入球由不同球員貢獻外，當中4球更是後備兵交出，足證森巴兵團的26人大軍，各人實力不相上下，甚至副選的進攻球員更有飢餓感。惟後防失兩球予巴拿馬，即使其中一球只是改變方向的烏龍球，但其實對手並沒有創造任何黃金機會，可見後防仍未達最高水平。

今屆世界盃決賽周增加了一輪32強賽事，副選狀態的重要程度大大提升，盧卡斯柏基達必定把握機會證明自己能力。這位已回流巴甲法林明高的28歲中場，上場大炒巴拿馬一役僅後備上陣45分鐘，就交出一記香蕉式遠射入球，另以一記長傳笠過兩名守衛交出助攻，森巴味滿瀉。柏基達近期受訪時，對3年前因受英足總調查而未能加盟曼城仍耿耿於懷，故這位前韋斯咸中場一定會盡力爭取表現，博取再次外流歐洲大球會的機會。

同是決賽周隊伍的埃及，上場友賽雖然1:0小勝俄羅斯，不過皇牌翼鋒穆罕默德沙拿並未落場，今仗如無意外將復任正選，鋒線級數大大提升。預料今場雙方攻力都有保證，入球大細2.5球的「大」十分穩陣，單頭或過關皆宜。

加利李爾推介
巴西 2:1 埃及
半場：1:0
Now 630台周日早上6:00直播

最Hit
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
16小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
13小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
14小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
10小時前
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
4小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
13小時前
車Cam｜元朗私家車遇天雨水氹失控 貨車遭攔腰撞翻 司機一度被困
00:18
車Cam｜元朗私家車遇天雨水氹失控 貨車遭攔腰撞翻 司機一度被困
突發
11小時前
Threads爆紅降溫縮骨遮！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 5優點獲網民激讚：每個香港人都要入手！
日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！
生活百科
16小時前