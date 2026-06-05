Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際賽｜巴拉圭級數超班 兩波膽必「尼」料

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-05 HKT

巴拉圭 VS 尼加拉瓜
香港時間周六早上6:15開賽
推介：波膽3:0及4:0

巴拉圭世界排名第40位，在南美洲區實力未算強，但整體實力仍遠高於世界排名僅131位的尼加拉瓜。球隊陣中前中後三線皆有在歐洲頂級聯賽落戶的球員。其中效力白禮頓的中場迪亞高高美斯在英超進步明顯，今季在各賽為球會射入10球，後上攻門能力強，今仗友賽可領軍輕取對手以壯行色，推介波膽3:0及4:0。

巴拉圭目前排在世界第40位，整體而言在南美洲區實力未算強，但對比之下實力仍遠高於世界排名僅131位的尼加拉瓜。巴拉圭國家隊陣容具備相當質素與深度，例如在法甲搵食的前鋒安斯素等。而核心中場迪亞高高美斯在英超進步明顯，今季在各賽為球會射入10球，勢必帶領球隊主宰整場比賽節奏。

客軍尼加拉瓜近期戰績持續低迷，過去5場賽事中僅得1勝，勝率低至兩成。陣中球員大多效力本土聯賽，缺乏高水平賽事經驗，導致尼加拉瓜實力和鬥志欠奉。面對人腳充裕的巴拉圭，今仗只能成為對手在決賽周前提升士氣的道具，實難製造出任何爆冷賽果。馬高

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
15小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
21小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
14小時前
路透社資料圖片
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
1小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
1小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
22小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
影視圈
16小時前