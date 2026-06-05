國際賽｜巴拉圭級數超班 兩波膽必「尼」料

巴拉圭 VS 尼加拉瓜

香港時間周六早上6:15開賽

推介：波膽3:0及4:0

巴拉圭世界排名第40位，在南美洲區實力未算強，但整體實力仍遠高於世界排名僅131位的尼加拉瓜。球隊陣中前中後三線皆有在歐洲頂級聯賽落戶的球員。其中效力白禮頓的中場迪亞高高美斯在英超進步明顯，今季在各賽為球會射入10球，後上攻門能力強，今仗友賽可領軍輕取對手以壯行色，推介波膽3:0及4:0。

巴拉圭目前排在世界第40位，整體而言在南美洲區實力未算強，但對比之下實力仍遠高於世界排名僅131位的尼加拉瓜。巴拉圭國家隊陣容具備相當質素與深度，例如在法甲搵食的前鋒安斯素等。而核心中場迪亞高高美斯在英超進步明顯，今季在各賽為球會射入10球，勢必帶領球隊主宰整場比賽節奏。

客軍尼加拉瓜近期戰績持續低迷，過去5場賽事中僅得1勝，勝率低至兩成。陣中球員大多效力本土聯賽，缺乏高水平賽事經驗，導致尼加拉瓜實力和鬥志欠奉。面對人腳充裕的巴拉圭，今仗只能成為對手在決賽周前提升士氣的道具，實難製造出任何爆冷賽果。馬高