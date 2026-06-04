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國際賽｜墨國神鋒勁過C朗 「主勝」如食生「塞」

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-04 HKT

墨西哥 VS 塞爾維亞
香港時間周五早上10:00開賽
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

中北美洲一哥墨西哥貴為世界盃主辦國，近7場賽事保持不敗，熱身賽成為球隊磨合的最佳機會，戰意十足。考慮到近期熱身賽中，主辦國或決賽周隊伍對陣非決賽周隊伍的賽果更一面倒佔優，加上墨國射手祖利安基洛尼斯今季狂轟33球，力壓C朗拿度成為沙特職神射手，把握力強，今仗友賽主場勢領軍輕取塞爾維亞兼贏多於一球。推介讓球主客和主讓一球「主勝」。

近期國際賽中主辦國或決賽周隊伍面對非決賽周球隊時，賽果往往呈一面倒之勢，美國、加拿大分別擊敗對手。中北美洲一哥墨西哥作為今屆主辦國之一，近7戰亦錄5勝2和的不敗佳績，熱身賽正成為球隊磨合陣容及演練戰術的最佳機會，眾將戰意十足。加上陣中射手祖利安基洛尼斯狀態火熱，他今季於沙特職狂轟33球，成功力壓攻入28球的巨星C朗拿度，榮膺沙特職神射手殊榮。這位鋒將把握力驚人，今仗大可掛帥破敵。

相比之下，未能躋身決賽周的塞爾維亞球員鬥志成疑。球隊近期防線漏洞百出，近5戰共失9球，防守表現疲弱。若然在今場友賽中早段失球，球隊隨時崩盤，明顯欠缺戰意下實難與主隊抗衡。馬高

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