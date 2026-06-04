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國際賽｜作東絕不「希」場 瑞典僅勝值博

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-04 HKT

瑞典 VS 希臘
Now618、630台周五凌晨1:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

雖然瑞典上場被挪威技術性擊倒，但有剛出戰完歐聯決賽的皇牌射手約基利斯強勢歸隊，加上出征世盃前必求一勝以振奮士氣，今場主場迎戰一向作客成績不佳的希臘有力小勝一球，讓球主客和不妨直取主隊讓一球的「和」。

瑞典日前在友賽以1:3負於歐洲攻力最強的挪威，敗不足辱。球隊早前在世界盃附加賽決賽中展現出極強的韌性，以3:2力壓早前能跟強隊荷蘭分庭抗禮的波蘭，控球率更是僅得33%的劣勢，仍能贏波可見鬥志可嘉。今仗在斯德哥爾摩進行的熱身賽，為大軍出發前往北美世界盃前最後一次檢閱，定必在主場球迷面前力求以勝利壯行色。

瑞典能順利殺入今屆世界盃決賽周，效力阿仙奴的27歲前鋒約基利斯絕對是頭號功臣，這名射手在陣中無可代替，幾乎以一己之力帶領瑞典闖入決賽周。

在附加賽4強對烏克蘭時，瑞典全場控球率雖僅得32%，但約基利斯個人包辦3球上演帽子戲法，助球隊以3:1贏波。其後決賽火併波蘭，雙方激戰至2:2之際，又是這名阿仙奴射手在88分鐘挺身而出，攻入奠勝球，以3:2力克對手。這兩場生死戰足證他在國家隊舉足輕重。今季他在英超亦交出14個入球，狀態十足，今仗有他壓陣勢必大幅提升瑞典勝算。

希臘友賽乏戰意

世界排名第47位的希臘雖具備高進攻天賦，但友賽和作客往往欠缺戰意。希臘近兩仗友賽分別以0:1不敵巴拉圭及0:0悶和匈牙利，錄得1和1負兼未有入球的劣績，前線嚴重啞火。未能晉身世界盃的希臘已無欲無求，今仗作客斯德哥爾摩難寄厚望。馬高

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