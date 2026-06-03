國際賽 | 丹麥脆過曲奇 客勝夠硬金「剛」不壞



剛果民主共和國近仗展現出極強的防守力，失球極少，後防固若金湯。今次在中立場舉行的友賽硬撼北歐球隊丹麥，球隊有掃蕩力極強的中場悍將沙迪基坐鎮，能有效破壞對手組織，足以助球隊力拒丹麥來犯，推介讓球受讓一球/球半的「客勝」。馬高

剛果防線穩健

剛果民主共和國的防守數據相當亮眼，近仗6仗只失2球，防線非常穩健。在早前的非洲國家盃決賽周中，球隊更是場均預期失球第四少的球隊，防守體系之嚴密，可見一斑。剛果民主共和國防線堅固，全賴中場沙迪基今季大熟大勇的發揮。這位年輕防守中場效力的新特蘭，亦為英超中防守出色的球隊。他在球會累積了豐富防守經驗，加上強悍的掃蕩力，於中場成功築起第一道屏障，從而大幅減輕球隊後防線所受的壓力。

丹麥近期失球極多

相反，丹麥近期失球極多，在近5場各賽中合共失掉9球，當中面對蘇格蘭那役更失四球，防線明顯存在隱患。再者，今仗只屬友賽性質，丹麥球員或會稍欠戰意，若球隊在比賽中失球，未必足夠動力追和或求勝，讓一球球半的盤口，「客勝」值博率高。

馬高推介

讓球 [+1/+1.5] 客勝

丹麥 1:1 剛果民主共和國

香港時間周四凌晨2:00開賽