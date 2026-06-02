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國際賽｜入籍兵夠撐 搏海地尾段追和

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-02 HKT

海地 VS 紐西蘭
香港時間周三早上8:00開賽
推介：半全場「客-和」

海地大量招攬血統兵，實力未如想像中弱，有英超新貴前鋒威爾遜伊斯多領銜攻堅，明早友賽中立場面對新西蘭時有力保住不敗，半全場「客-和」十分值博。

作為前法國殖民地及法語系國家的海地，因實力不足而大量招攬血統兵，26人大軍名單中只有10人在本土出生，主帥米列更是自2024年6月上任後，因國內局勢不穩而從未踏足海地，歸屬感存疑。然而，海地3月友賽一球僅敗同是世界盃決賽周分子的突尼西亞，及1:1賽和冰島，近況未如想像中弱。效力英超神奇球隊新特蘭的前鋒威爾遜伊斯多剛於3月成功從法國轉籍，便立即在代表海地的第2場對冰島一役交出入球，證明血統兵政策有即時作用。

新西蘭常尾段失守

而世界排名第85的新西蘭，是成為48支決賽周球隊排名最低，對上5場各賽1勝1和3負共失8球，當中有6球在下半場失，4球更是在80分鐘後，明顯板凳深度不足，下半場換人後整體質素嚴重下降所致。預料主隊即使落後亦有力尾段追和，半全場「客-和」扒冷恩物。加利李爾

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