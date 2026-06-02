國際賽｜中堅掘起合「時」宜 克羅地亞細盤穩

克羅地亞 VS 比利時

Now618、630台周三凌晨0:00直播

推介：入球大細[2.5]「細」

克羅地亞外圍賽防守穩健，加上陣容已大定，勢先以控制節奏為主。有年僅19歲的新星胡斯高域鎮守後防下，今晚友賽主場勢與比利時互相牽制，入球大細2.5球的「細」值得看高一線。

克羅地亞近年雖然屢次與大賽冠軍擦身而過，但表現始終保持高水準，8場世盃外錄7勝1和不敗兼只失4球，極具說服力。即使3月友賽曾在美國中立場1:3不敵巴西，但該仗之前其實連續9場不敗，穩定性一向不俗。

同時，主帥戴歷已表明今仗會繼續以3中堅陣式應戰，明顯以演練防守體系及保持陣形完整為首要目標，加上世界盃將近，雙方均不希望有球員受傷，比賽節奏未必太快。

而克羅地亞防線人才輩出，繼上屆成名的加華度爾後，今屆勢輪到胡斯高域上位。這位熱刺中堅年僅19歲，但今季外借德甲漢堡各賽上陣30場共入6球，以後衛身分十分難得，同時他的穩健防守不但助只屬升班馬的漢堡早早護級成功，更在只排第13位的球隊入選德甲官方全季最佳陣容，實力毋庸置疑。

比利時鋒線主力缺陣

至於比利時的王牌前鋒盧卡古目前仍受肌肉傷患困擾，自3月後未再上陣，今場即使入選亦未必正選披甲，另外李安度杜沙特則因剛戰罷歐聯決賽而今場避戰，鋒線實力或有所不及。預料兩軍均以備戰世界盃為目標，或較多集中測試陣式及輪換球員，未必會全力對攻，一於取入球大細2.5球的「細」。加利李爾