國際賽｜挪威攻力「特」強 兩波膽最穩陣

挪威 VS 瑞典

Now618、630台周二凌晨1:00直播

推介：波膽1:0及2:0

挪威在世界盃外圍賽表現出色，憑藉強大火力，強勢出線決賽周。陣中主力射手艾寧夏蘭特狀態大勇，在今屆外圍賽上陣8場狂轟16球，展現恐怖入球能力。相反，對手瑞典近況低迷，已連續9場有失球，防線形同虛設。在挪威佔有主場優勢下，預計今仗能輕鬆擊退對手，推介波膽1:0及2:0。

挪威在世盃外連場比賽大比數擊敗對手，包括以3:0和4:1兩度大炒意大利，足證攻力銳利。而挪威在外圍賽共入37球，場均入4.6球冠絕歐洲，即使比第2的比利時場均仍多1球，縱使近期友賽未見全力爭勝，表現稍有保留，但考慮到歐洲主流球會賽事已基本完結，眾將無需再為球會留力，備戰態度必定較為積極，今仗坐鎮主場出擊值得看高一線。

挪威之所以能夠以強勢重返世界盃舞台，陣中超級射手艾寧夏蘭特當然是箇中關鍵。這位效力曼城的星級前鋒，在世盃外的表現只能用恐怖來形容，個人在上陣的8場外圍賽中合共轟入驚人的16球，場均高達2球，效率冠絕全歐。除了在國家隊呼風喚雨，夏蘭特在球會的表現同樣無人能敵，他在剛完結的英超球季為曼城攻入27個聯賽入球，個人第3度奪得英超神射手殊榮，狀態正處於巔峰。

基奧基尼斯未歸隊

客軍瑞典近期在世界盃外圍賽的成績欠佳，整體實力一般。球隊防守極度不穩，近9戰皆有失球，後防漏洞百出，難以全場抵擋挪威強攻。更雪上加霜的是，作為陣中頭號球星的射手基奧基尼斯因出席歐聯決賽目前仍未歸隊，其缺陣對瑞典的攻擊力造成極大影響。馬高