挪超｜波杜基林特復甦 有力狂風掃「洛」葉

洛辛堡 VS 波杜基林特

香港時間周六凌晨1:00開賽

推介：波膽0:2及0:3

今季打入歐聯8強的挪威奇兵波杜基林特近績在聯賽中發力，近4戰狂轟15球兼且每場最少射入3球，盡顯其超班王者風範。在主攻戰術下，助攻力強的右閘蘇禾特更得機會盡展所長，近兩仗連續交出助攻兼取得入球，有其從後殺上拉開進攻闊度，今晚作客近況欠佳的洛辛堡可望輕鬆大勝，推介波膽0:2及0:3。

波杜基林特在新一季的挪超表現一度顯得反覆，現時在積分榜仍以5分之差落後榜首的維京。這隊近年在國內呼風喚雨的班霸，上季在歐聯曾以強橫攻力正面擊敗曼城、國際米蘭等豪門，最終殺入8強奇兵，實力應能在本土橫行，近仗似乎已全面復甦，近4場錄3勝1和，更重要的是從入球數字上反映狀態的冒升，球隊近4仗入15球，場均近4個入球，兼且每仗皆最少入3球。以此強勢，今晚作客近年風光不再的洛辛堡，可望再一次輕勝。

現今的挪威足球崇尚進攻，全國有不少善攻和跑動能力強的球員誕生，波杜基林特的狂攻打法更有利這類球員冒起。最新就有右閘蘇禾特，這名身高僅1米68的球員憑其靈活度、機動力，頻頻在右路從後殺上助攻，拉闊對手防線，既能作出精準傳中，又能直接攻門。

此子在今季10場聯賽已有3入球和2次助攻，數據不下於前線進攻球員。繼對史達交出入球和助攻後，上仗對白蘭恩再一次助攻得手，助球隊大勝。今仗其助攻仍會是攻破對手大門的重要手段。

洛辛堡今非昔比

過往洛辛堡在挪超最為人所熟悉，但近年已無復當年勇，現時更在16隊中排尾2，10戰合共只入7球，為整個聯賽中入球最少一隊。近4戰錄1勝3負，未見起色下，今仗只能死守，輸少當贏。預料主隊破蛋乏力，波膽0:2及0:3屬合理之選。馬高