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南自盃｜回流兵盡顯級數 彭美拉斯勢大勝

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-28 HKT

彭美拉斯 VS 青年體育會
香港時間周五早上6:00開賽
推介：波膽 3:0 & 4:0

南美自由盃F組實力最強的彭美拉斯暫時只排小組第2，仍未鎖定出線權，明早在後最後一輪於主場對青年體育會定必出力爭勝，曾效力曼聯和富咸的進攻中場安達斯彭利拿今季在巴甲已交出9個助攻，全面主導球隊進攻，有其穿針引線，可望輕鬆大勝，對碰波膽取3:0及4:0。

巴甲球隊統治自由盃多年，彭美拉斯實力更為巴甲頂流，球隊現時在巴甲以7分之差在榜首大幅領先，尤其上仗聯賽作客以3:0正面擊敗強敵法林明高，足見狀態和質素。彭美拉斯隊中有不名曾在歐洲頂級聯賽搵食後回流的主力，除從狼隊高價加盟的祖漢阿里亞斯，更有在英超效力多年的進攻中場安達斯彭利拿，這名曾為富咸主力的創造型中場，在聯賽已有9個助攻，大幅領先助攻榜，有其壓陣，不難破對手密集防守。

青年體育會雖在數字上仍有一定機會，但實力明顯為全組最差，加上作客的不利因素，難以對實力上有極大差別的主隊造成阻力。預料客隊破蛋乏力，一於以波膽3:0及4:0作對碰。馬高

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