法甲附｜級數差天共地 尼斯「聖」券在握

聖伊天 VS 尼斯

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推介：讓球主客和 [-1] 客勝

尼斯踏入季尾有明顯進步，面對勁旅不落下風之餘，即使落敗亦顯示頑強鬥志。今晚於法甲升班附加賽首回合作客把握力平平的聖伊天，尼斯勢靠翼衛約拿芬卡拉奧斯於邊路提供高質傳中球而先拔頭籌，讓球主客和開出客隊讓一球的「客勝」十分穩陣。

賽前排聯賽榜第18位的尼斯，對上5場聯賽獲4和1負，當中曾打出連續3場不敗，對手包括前5的朗斯、里爾及馬賽，明顯打出頑強鬥志。即使剛周五法國盃決賽1:3負朗斯飲恨，但該仗的控球率58%、攻門次數17次及成功傳球351次皆比對手為高，再考慮到曾經落後兩球下，上半場補時階段一度追近至1:2，可見球隊已逐漸適應重要賽事的強度之餘，硬碰列強亦顯示誓不低頭的態度。

尼斯今仗要與聖伊天放手一搏，約拿芬卡拉奧斯的傳中球至關重要。這位33歲右翼衛今季聯賽共交出6個助攻屬全隊之首，而今季共創造16次黃金機會更屬法甲並列第2多，另外共65次創造機會予隊友亦排法甲第3多，以下游球隊來說已是十分不俗的排名。今晚尼斯有約拿芬卡拉奧斯在右路不斷使出「七旋斬」下，勢可顯示法甲與法乙球隊的實力分野。

聖伊天對賽下風

而主隊聖伊天以法乙第3位晉身升班附加賽，但上場4強作東僅悶和羅德茲，要憑互射12碼才能殺入決賽。加上球隊於法乙共創造黃金機會77次，卻有45次失諸交臂，把握力尚待改善。往績上，雙方對上5次各賽交手聖伊天全負，上季更曾0:8大敗，今場再碰頭絕對下風。既然主隊隱憂不少，讓球開出客隊讓一球亦無有怕，「客勝」合情合理，一於直取。

加利李爾