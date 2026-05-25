挪超｜守強攻弱 洛辛堡悶戰可期

KFUM奧斯陸 VS 洛辛堡

香港時間今晚11:00開賽

推介：入球大細[2.5]細

洛辛堡入球能力本已屬有限公司，遠征更嚴重啞火，猶幸中路在中堅湯馬士南錫克坐鎮下，今晚於挪超作客地頭威力一般的KFUM奧斯陸勢不致多失。海軍鬥水兵火力有限，入球大細2.5球的「細」可作全日重心。

客軍洛辛堡賽前排挪超第15位，相對上季排第7位衝線，今季表現大幅下滑。尤其洛辛堡作客火力低迷，直落4場聯賽作客食白果，而近5場各賽場均僅入1球，嚴重啞火下，今場必先穩守，不會貿然壓上。雖然鋒線人才匱乏，不過仍有表現穩健的湯馬士南錫克可作後防基石，這位斯洛伐克中堅聯賽場均解圍5.3次屬隊中第2多，一腳清踢法劣勢時對減壓有莫大幫助。

KFUM攻力同樣欠銳利

主隊KFUM奧斯陸目前排第14，狀態同樣一般，對上兩場主場只攻入1球，地頭火力有限。既然雙方均缺埋門把握，互相牽制下難以打破僵局，入球必少，入球大細2.5球的「細」穩開。加利李爾

