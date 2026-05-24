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英超｜賓福特目標鮮明 兩波膽最有「利」

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-24 HKT

利物浦 VS 賓福特
Now 627台今晚11:00直播
推介：波膽 1:1 & 1:2

賓福特仍為歐洲賽資格而戰，戰意明確，加上翼鋒丹高奧達拉狀態火熱，上仗梅開二度兼於尾段建功，個人突破及入球能力大有保證，今仗有力繼續領軍作客近況低迷的利物浦時主動搶攻，預計客軍可爆冷搶分，波膽推介1:1及1:2。

客隊賓福特今季錄得14勝10和13負的成績，以52分暫列第9位。為爭取球會史上首次進軍歐洲賽的資格，今仗其爭勝鬥志毋庸置疑，絕不會比近況差的利物浦低。雖然球隊近期勝率不高，但上仗面對水晶宮時展現出韌力，兩度落後下最終以2:2逼和對手。當中，翼鋒丹高奧達拉的表現光芒四射，個人梅開二度，最終於88分鐘入球並為球隊搶回重要1分，其鬥心和突破力成為球隊力爭入球的重要條件。

排第5的利物浦近期狀態低迷，近四戰不勝之餘，防守更錯漏百出，近3仗狂失8球。球隊入球數字偏低，近9次主場有5次最多入一球，軍心明顯散渙。不過，今仗或是穆罕默德沙拿的告別戰，或足以爭取入球作道別。預料主隊可以入波但不足取勝，一於以波膽1:1及1:2作對碰。馬高

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