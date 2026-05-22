意甲｜費倫天拿越戰越勇 勢「主勝」謝幕

費倫天拿 VS 阿特蘭大

Now643台周六凌晨2:45直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

費倫天拿今季聯賽尤如坐過山車，猶幸下半季及時回勇，上場更力挫宿敵士氣大振。該隊有腳風大順的翼鋒文諾索羅門於邊路突襲，有力於今晚意甲主場謝幕戰面對無慾無求的阿特蘭大時坐和望贏，讓球受讓平手/半球的「主勝」實屬筍盤，萬勿錯過。

賽前排意甲第15位的主隊費倫天拿，季初一度經歷15場不勝的頹勢，有18輪更身處護級漩渦之中，幸好經過冬窗一系列球員買賣後成績立即反彈，近10場聯賽錄4勝5和1負佳績，上場聯賽更在最終少打一人情況下，作客2:0擊敗宿敵祖雲達斯，更令老婦人在爭奪前4席位受重挫，可謂一吐烏氣。

費倫天拿翼鋒文諾索羅門是其中一位領軍季中回勇的功臣，這位從熱刺借入的左翼盤一直表現搶鏡，上場擊敗祖雲達斯一役便貢獻了一記助攻。考慮到近兩季曾被外借至3個不同聯賽，已26歲的索羅門為免再成人球，定必在已肯定奪得第7位而毋須搏命的阿特蘭大身上施展渾身解數，爭取表現以覓得良主。主隊動力稍勝一籌，受讓平手/半球的「主勝」穩執半個盤，慎防轉盤有買趁手。加利李爾