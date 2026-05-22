法國盃｜對手無計可「斯」 朗斯有力絕殺

朗斯 VS 尼斯

Now639台周六凌晨3:00直播

推介：半全場「和-主」

朗斯今季一直表現神勇，尤其失控球權的逼搶極快，有力控制大局。該隊有指揮官艾迪恩湯馬臣於中場調度，勢於今晚法國盃決賽面對有後顧之憂的尼斯時尾段奠勝，半全場「和-主」開出機會不低，值得冷敲。

以法甲第2名衝線的朗斯，比上季第8位有長足進步，自第11周起更從未跌出過前3位，表現穩定。歸根究柢，季初上任的主帥皮爾沙治是朗斯踢法變得積極的主因，今季聯賽成功搶斷對手傳球10.6次及成功攔截8.7次均屬聯賽最多，而成功前場逼搶5.3次則屬第3多，足證球隊失去控球時往往能極快搶回皮球，令對手無計可施。

而朗斯在法國盃的晉級過程亦說服力十足，4戰共入16球失6球火力十足，4強主場4:1大勝同是來自法甲的圖盧茲一役，全場共10次射中目標之餘，亦將對手擠壓至只有1次，統治力十足。

中場艾迪恩湯馬臣於該仗不但收穫一記入球，更重要是50次傳球有49次都交到隊友腳下，成功率高達98%，包括兩次成功長傳，視野極廣。故這位32歲中場今季聯賽共交出9次助攻，成為法甲並列助攻王，毫不令人意外。

尼斯韌力夠可守半場

至於尼斯則排法甲第18位，今場決賽後仍未能收咧，皆因下周中尚要與法乙聖伊天踢護級附加賽首回合，同樣重要。然而尼斯季尾卻有一定韌力，近7場只曾一敗，加上今場屬一場過決賽，下風球隊開賽早段或先專注防守，未必太早失球。預料主隊技術士氣均佔優，不過拆局需時，有3.9倍的半全場「和-主」相當值博。加利李爾