瑞超｜火力大「星」級 佐加頓斯入球必多

佐加頓斯 VS 天狼星

香港時間周二凌晨1:00開賽

推介：入球大細 [3.5] 大

佐加頓斯創造力排名第一，帶動入球能力急升，成績節節上升。陣中進攻中場希格倫表現極之搶眼，近2仗交出1入球及5次助攻，狀態大勇。今仗瑞超面對高踞聯賽榜首的天狼星，佐加頓斯憑主場之利及銳利鋒力絕對可以看高一線，加上兩軍近期入球能力極高，推介入球大細3.5球大。

佐加頓斯季初表現雖然反覆，但球隊近期已經完全找回比賽節奏，戰績亦隨之穩步上揚。這支瑞超傳統勁旅今季的整體創造力高踞全聯賽第一位，反映出他們在組織攻勢方面極具威脅，攻力無庸置疑。在最近的兩場比賽中，佐加頓斯展現出極強的入球能力，合共狂轟對手10球之多。陣中靈魂人物挪威進攻中場希格倫在這兩場比賽中表現光芒四射，個人交出1個入球及5次助攻的完美數據，絕對是天狼星防線的最大心腹大患。

天狼星場均入近3球

作客的天狼星現時聯賽領導群雄，近期展現出極強大攻擊力，在近5戰轟入14球之多。雙方同樣擁有銳利鋒線，今場對碰肯定上演入球大戰。馬高