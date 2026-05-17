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荷甲 | 爭歐戰席位必狂攻 博阿積士大炒有錢「芬」

波盤王
更新時間：07:03 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:03 2026-05-17 HKT

阿積士形勢使然必須全取3分，加上攻強守弱特質，入球可期。該隊有今季上位的比利時新貴米卡葛斯後上突襲，勢於今晚荷甲煞科在無慾無求的海倫芬身上盡力數胡，球隊入球大細客隊的2.5球「大」穩開，可作全日重心。加利李爾

歐洲兵工廠爭歐戰席位必拼

賽前排聯賽第5的客軍阿積士，今場必須要全取3分，除因落後第3位歐聯附加賽的川迪只有3分外，亦因荷甲賽制第5至第8位要季後進行歐協聯席位附加賽，故這支傳統勁旅必定希望打入更高級別的歐戰，以保歐洲兵工廠的聲譽。阿積士上場主場因補時失球而1:2憾負烏德勒支，不過亦起碼創造15次攻門比對手還要多1次，態度積極。

新星米卡葛斯聯賽錄17入球及12助攻

阿積士翼鋒米卡葛斯是今季最大驚喜，聯賽17入球及12助攻皆屬荷甲第2多，而場均2.9次成功扭過對手更屬荷甲最多，盤傳射皆精，這位20歲更在3月獲比利時大國腳首次徵召，表現獲肯定，級數之高足以領軍今場爭取入球，尤其考慮到主隊海倫芬已肯定獲得歐協聯附加賽席位。今場預料客隊狂轟猛炸，自己已可攻入至少3球，球隊入球大細客隊的2.5球「大」十分穩陣。加利李爾

加利李爾推介
球隊入球大細 客隊 2.5球大
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