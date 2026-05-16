德甲｜神鋒萬夫莫「迪」 史特加贏波有「法」

法蘭克福 VS 史特加

beIN SPORTS CONNECT今晚9:30直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

急須搶分鎖定前4位置的史特加，聯賽累計攻入高達68球屬德甲第2多，火力驚人，加上首席前鋒迪米洛域腳風大順，誓必領軍於今場德甲煞科戰作客兵敗如山倒的法蘭克福時全取3分，力保歐聯最後一個席位，今場推介讓球盤客讓半球/一球的「客勝」。

客隊史特加賽前排德甲第4位，今場勝負直接與來季歐聯席位尤關，若能順利擊敗對手，便能正式鎖定出戰歐洲最高舞台的資格，戰意不容置疑。球隊今季鋒線銳利，至今斬獲68個聯賽入球屬德甲第2多，破門效率奇高。再者，波斯尼亞前鋒迪米洛域近期腳風熱到燙手，連續在對雲達不來梅、賀芬咸及利華古遜的3仗中取得入球，今季德甲共斬獲12球，憑此火熱狀態足以領銜攻破法蘭克福大門。

法蘭克福連場失守

至於主隊法蘭克福季尾表現全面崩盤，近4場聯賽錄1和3負的劣勢，其間共失9球更是中門大開，面對史特加來勢洶洶的強大進攻火力，毫無狀態下地頭出擊亦恐難寄厚望。馬高