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西甲｜皇馬殘陣難大炒 博贏兩球剛剛好

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-14 HKT

皇家馬德里 VS 奧維多
Now632台周五凌晨3:30直播
推介：讓球主客和 [-2] 和

皇家馬德里聯賽爭標正式落空，加上傷兵不少及近況未算銳利，猶幸主場戰績硬淨，正是反彈機會。該隊有阿歷山大阿諾特不斷提供彈藥下，勢於今晚西甲主場力克已篤定降班的奧維多，捧讓球主客和讓兩球的「和」最合理。

主隊皇馬剛於上仗國家打吡0:2不敵巴塞隆拿，連續兩季四大皆空已成事實，餘下賽事只為例行公事，動力成疑。再者，皇馬季尾遇上傷兵潮，艾達米列達奧、艾達古拿及洛迪高肯定因傷缺陣，而費達歷高華維迪，甸恩胡積臣及剛復操的基利安麥巴比亦上陣成疑，陣容不整下難望全場有高強度表現。

然而，皇馬今季西甲17場主場共獲14勝1和，聯賽地頭表現甚少走樣，面對包尾大幡的奧維多，要控制戰局問題不大。尤其阿歷山大阿諾特的傳送已回復水準，這位右後衛上場國家打吡有8次傳球送入對方三閘線內，並有4次成功創造機會成兩隊最多，傳送取態進取，預料今場可延續佳態，成為皇馬打開缺口的關鍵。

奧維多兩主力停賽

至於排榜尾的客軍奧維多已篤定降班，聯賽35戰只入26球屬西甲最少。上場0:0悶和基達菲一役，有主力左閘查維盧比斯及中場基華斯施保兩人被逐而停賽，實力進一步削弱。兩軍聯賽首循環交手皇馬贏3:0，已見級數差距明顯。今場預料主隊主導形勢，但傷兵太多難大炒，一於取主隊穩勝兩球。加利李爾

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