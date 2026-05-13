英超｜周三夜賽之王 曼城繼續搶「宮」

曼城 VS 水晶宮

Now621台周四凌晨3:00直播

推介：波膽3:1或4:1

曼城現時落後阿仙奴5分，但少賽一場，今晚深夜在主場全力迎戰水晶宮，以圖持續向榜首施壓。藍月近5場聯賽錄4勝1和，共入12球，火力十足而成績穩定，鋒線多點開花，特別是翼鋒謝利美杜古近期腳風極順，頻頻取得入球及助攻，勢必成為水晶宮防線的最大威脅。預計曼城能輕取對手，推介波膽3:1或4:1。

主隊曼城進攻保持高水準，過去16次作東有14仗能攻入兩球或以上，而英超逢周三的主場賽事，更保持36場不敗的驚人紀錄。上仗英超面對賓福特，藍月全場佔盡優勢，全面控制戰局之下以3:0輕取對手，盡顯霸氣。首席射手艾寧夏蘭特目前以26個入球領先英超射手榜，配合其餘進攻點，足以撕破任何防線，今仗爭勝全取3分毫無懸念。

雖然安東尼施美安近期啞火，但憑另一翼鋒謝利美杜古及時爆發，曼城季尾仍能保持強勁火力。這位比利時國腳近況大勇，近6場合共炮製7個入球與助攻，這數據已追平他之前24場比賽的總和。

謝利美杜古今季英超累積入球助攻各5記，突破能力極具威脅。領隊哥迪奧拿亦對他讚不絕口，直指杜古的進步不可思議，大讚其盤扭技術達到頂級水平、入球能力明顯提升以及工作態度勤奮，是爭標路上的關鍵人物。

水晶宮有力破蛋

作客的水晶宮雖然整體實力不及曼城，但近5仗合共攻入8球，進攻表現不容忽視。儘管過往作客曼城輸多贏少，但今季球隊作客得分能力甚至略優於主場。面對踢法主動的曼城，水晶宮有望把握反擊機會取得進帳，在藍月亮身上成功破蛋。馬高