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英冠 | 爭升英超無保留 聖徒米堡演入球秀

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-12 HKT

修咸頓今季場均入1.8球，位列全英冠第2，進攻中場芬恩艾薩斯後上取分能力出眾，至今交出 11球及8次助攻。米杜士堡火力亦強，場均攻入1.6球位列第4。考慮兩軍均屬進攻派，升班附加賽次回合定必激戰駁火。推介入球大細2.5球大，預期雙方將合演入球騷。馬高

修咸頓創造力佳 

修咸頓進攻數據令人驚艷，今季共創造133次黃金機會冠絕聯賽，場均5.3次射正及56.6%控球率，反映強大壓迫感。核心芬恩艾薩斯狀態大勇，他不僅以11球成為隊中首席神射手，更創造15次大機會及62次關鍵傳球，早前對曼城的英足盃亦射入世界波一度取得領先。愛爾蘭國腳在前場傳控具侵略性，是撕破防線的利器，配合聖徒極高進攻效率，其表現值得球迷密切留意。

米杜士堡入球能力持續高企，場均攻入1.6球排名第4，其場均控球率59.5%及在對手禁區內觸球達1455次均屬聯賽之冠。預期入球值高達72.1，足證球隊具備極強組織力，絕對有力與修咸頓周旋到底，其進攻威脅絕對不容忽視。


馬高推介
入球大細 [2.5球] 大 
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