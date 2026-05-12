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西甲 | 西甲第五可踢歐聯 貝迪斯求勝心「切」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-12 HKT

貝迪斯近4仗聯賽入球高企，前場進攻四人組合作無間，加上進攻中場柏保路科奴斯在中場穿針引線，不斷為鋒線提供彈藥，火力相當猛烈。球隊目前在西甲聯賽排第5位，更可獲來季歐聯參賽資格，今仗面對實力較弱的對手，務必在主場擊敗艾爾切全取三分。預計雙方將上演攻防大戰，推介波膽2:1/3:1。馬高

西甲第5可打歐聯經濟誘因大

貝迪斯近期火力全開，近4仗聯賽合共攻入9球，展現出強大的進攻能力。前場進攻四人組包括祖安靴南迪斯、艾沙素利、安東尼及柏保路科奴斯合作無間，默契十足，成為球隊得分保證。球隊現時以54分排在聯賽榜第5位，來到季尾衝刺階段，只要在最後3輪聯賽保住第5位，即可取得來季歐聯參賽資格。有如此巨大的誘因，貝迪斯眾將戰意十足，誓要在今仗主場揚威，全取三分鞏固優勢。

 

貝迪斯鋒線背後的發電機

貝迪斯之所以能保持強大火力，作為進攻中場的柏保路科奴斯絕對功不可沒。這位三十歲的西班牙中場今季表現八面玲瓏，在聯賽上陣三十五場當中，個人已經交出七個入球及五次助攻的亮眼數據，穩坐前場進攻四人組的絕對核心位置。他在中場的創造力驚人，今季合共創造了高達八十一次入球機會，更創造了十次黃金入球機會（Big chances），這兩項關鍵數據在隊中均數一數二，是球隊不可或缺的發電機。科奴斯不僅能自己爭取入球，更能準確地為隊友鋪橋搭路，今仗必定繼續在中場策動致命攻勢，帶領貝迪斯無情撕破艾爾切的防線。

至於客軍艾爾切，目前雖僅排在聯賽榜第十六位，但他們近期的進攻表現卻毫不遜色。根據數據顯示，艾爾切在近5仗聯賽中每仗皆有進帳，合共攻入了7球，前線球員腳風頗順，具備一定入球能力。即使今仗作客面對實力強大、戰意高昂的貝迪斯，艾爾切依然有能力對主隊防線造成威脅，極有望在客場破蛋取得入球。

馬高推介
波膽: 2:1/3:1
Now633台周三凌晨2:00直播

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