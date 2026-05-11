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西甲｜華歷簡奴善突襲 乘「機」先開紀錄

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-11 HKT

華歷簡奴 VS 基羅納 
Now632台周二凌晨3:00直播
推介：第一隊入球「主隊」

華歷簡奴地頭連場不敗，加上防守極穩，對手難越雷池半步。在翼鋒迪費魯圖斯隨時突襲下，有力於今晚西甲主場面對一池死水的基羅納時先開紀錄，第一隊入球「主隊」可作全日重心。

本輪前排西甲第11的主隊華歷簡奴，對上5場各賽主場4勝1和未嘗敗績，其中4場更零封對手，明顯穩中求勝。事實上，華歷簡奴聯賽11場清白之身屬西甲第4多，加上主場17戰只失14球，與皇家馬德里並列西甲第2少，可見地頭防守極穩，絕少陷入先失球的逆境局面。

然而，華歷簡奴都要入球才能奠勝，翼鋒迪費魯圖斯可望成關鍵先生。這位聯賽共入10球的球隊首席射手，上場歐協聯4強次回合作客1:0擊敗斯特拉斯堡一役，個人作出6次攻門及7次禁區內觸球，兩項數據均屬兩隊最多，侵略性十足，難怪去年能取得首頂西班牙國腳喼帽，實力獲肯定。

而排第17的客隊基羅納雖然要搶分護級，不過實際上已連敗3場，包括上輪聯賽主場0:1負於護級競爭對手馬略卡，毫無起色，只靠戰意難成大事。今場看好主隊可以先拔頭籌，有1.79倍的第一隊入球「主隊」單頭或過關皆宜。加利李爾

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