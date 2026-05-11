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英超｜加歷查鹹魚翻生 熱刺「主勝」穩開

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-11 HKT

熱刺 VS 列斯聯 
Now621台周二凌晨3:00直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

熱刺新帥效應立竿見影，連場成功搶分士氣大振，有力乘勝追擊。該隊有不惜氣力的中場干拿加歷查助攻助守下，勢於今晚英超主場力克往績下風的列斯聯，讓球開出主隊讓半球/一球亦不嫌多，「主勝」可放心捧。

本輪前排第17的主隊熱刺，自3月尾委任迪沙比出任領隊一職後，成績穩步上揚，對上3場聯賽錄2勝1和連搶7分，以護級球隊來說已算非常厲害。特別留意，迪沙比領軍的4仗，球隊場均前場成功逼搶高達5.3次，比現時英超白禮頓所保持的5.0次還要高；而上場作客2:1力克阿士東維拉一役，熱刺在運動戰奪回控球權的平均位置在距離自己球門49米，是球隊今季聯賽最遠，此兩項數據都足證迪沙比麾下的熱刺，積極性大有改善。

迪沙比成功注入動力

熱刺中場大有改善，亦與干拿加歷查的勤力跑動大有關係。這位今年1月從西甲回流的悍將，本來已被上一任看守領隊杜陀棄用，後者最後兩仗將這位26歲中場貶落後備；猶幸在迪沙比上任後重新獲得重用，4場悉數正選披甲，而加歷查自己亦越踢越好，上場作客維拉不但為球隊攻入第一球，而且全場6次奪回控球權更屬兩隊眾將之首，正好符合新帥對逼搶的要求。故球味十足的加歷查為回報知遇之恩，今場定必多加兩錢肉緊，以領軍盡快逃離降班區域。

列斯聯往績下風

客軍列斯聯賽前35戰43分，不但比第18位的韋斯咸多出7分，而且英超歷史上，踢38場而降班的球隊最高分，是02至03球季韋斯咸的42分，故列斯聯基本上已護級成功，戰意或會鬆懈。再者，列斯聯對上5場對熱刺全敗共失16球，有3仗更是單場失4球，往績絕對下風，難以看好。讓球開出主隊讓半球/一球亦無有怕，一於直取「主勝」。加利李爾

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