英超｜有望歐聯必拼盡 白禮頓勢凶夾「狼」

白禮頓近季尾保持高水平表現，近兩次主場連勝名牌球隊，球隊現時在聯賽榜緊守第8，仍有極大機會爭取重要的前六名位置，今仗面對榜尾弱旅狼隊贏面極高。荷蘭中堅雲赫基表現八面玲瓏，其熱血領導力不但穩住防線，更為球隊注入足夠的推動力。預計白禮頓今仗在主場能輕鬆取勝，挾著近期主場入球不斷的氣勢，推介波膽2:0/3:0。馬高

英超前6隨時有得打歐聯

白禮頓近6仗取得4勝1和1負，合共射入11球，近期主場更接連擊敗利物浦，再以3:0大數車路士，在主場已累積士氣和信心。海鷗亦在一輪搶分後，現時緊守在第8位，大有機會出席下季歐戰。更重要的是，第5位阿士東維拉剛晉級歐霸決賽，若最終捧盃，英超最終第6名的球隊則可補上取得歐聯參賽資格。面對如此難得的機會，白禮頓上下定必戰意十足，鬥志上遠比早已躺平的狼隊好。

雲赫基具領袖特質

白禮頓在全季表現頑強鬥志，中堅雲赫基必記首功，這名荷蘭國腳絕對是白禮頓今季的定海神針，今季英超正選上陣33場，交出3入球3助攻。主帥靴斯拿大讚他每次比賽和訓練均付出百份百努力，具備隊長的特質。外界對他評價極高，不僅獲前主帥迪沙比盛讚，更引來熱刺、利物浦及車路士等豪門的青睞。此外，他在死球戰術中的空襲能力更是球隊一大武器。數據顯示，他今季22次射門中多達9次為頭槌，並有9次來自角球攻勢；高空爭奪成功率高達59.1%，共贏得104次爭頂。雲赫基在防線上指揮若定，其強大的制空力隨時在今仗的死球戰術中再度建功。

狼隊躺平等戰英冠

狼隊今季表現慘不忍睹，僅得18分敬陪末席，已提早篤定降班。球隊顯然已著手為下季英冠賽事作準備，近仗更開始派遣非主力球員及年輕小將試陣，整體戰鬥力及質素進一步下滑。面對戰意高昂的主隊，狼隊今仗恐怕只能舉手投降，難逃大敗厄運。

馬高推介

波膽2:0 / 3:0

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