法甲｜地頭贏到開巷 朗斯讓球「特」筍

朗斯 VS 南特

Now643台周六凌晨2:45直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

法甲次席朗斯近14場主場賽事豪取13勝，戰績彪炳。陣中左翼衛馬菲奧烏度今季展現極強的助攻力，在法甲上陣31場交出7次助攻，頻頻創造黃金機會。面對作客疲弱兼防守欠穩的南特，朗斯絕對有力大勝一場，推介讓球盤主讓一球/球半「主勝」。

朗斯現居法甲次席，僅落後榜首巴黎聖日耳門6分。儘管近4場聯賽有3仗失分，表現略見反覆，但球隊主場威力極恐怖，朗斯主場成績比巴黎聖日耳門更佳，15場聯賽錄13勝，勝率驚人，場均入球逾2球。今仗贏波即保歐聯席位，戰意十足。

此外，朗斯左翼衛馬菲奧烏度在31場聯賽貢獻7次助攻及1個入球，合共創造22次黃金機會更是全隊最多，出色的傳中為前線輸送彈藥，領軍大勝在望。

排第17位的南特深陷降班危機，今季至今作客僅錄得兩勝，近5場作客錄2和3負，合共只入1球，今仗造訪朗斯的地獄主場實在難逃大敗兼難以破蛋。馬高