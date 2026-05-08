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德甲｜多蒙特火力猛 入球大有辦「法」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-08 HKT

多蒙特 VS 法蘭克福
Now 621台周二凌晨3:00直播
推介：入球大細 [3.5] 大

多蒙特今晚德甲主場迎戰法蘭克福，蜜蜂兵團今季攻力強橫，聯賽已累積攻入65球，近期主場更是火力全開，曾以4:0大炒弗賴堡及緬恩斯，加上多蒙特在主場對法蘭克福的往績更以55戰39勝佔優。陣中中場麥斯比亞近期狀態大勇，其復出大幅加強了球隊推進力。預計今仗雙方將上演入球大戰，推介入球大細3.5球「大」。

高踞德甲次席的多蒙特主場保持傳統強勢，今季錄16戰12勝2和2負的佳績。進攻方面，蜜蜂兵團在聯賽已轟入65球，整體火力僅次於榜首的拜仁慕尼黑，而近期在主場入球能力更驚人，曾分別以4:0大炒弗賴堡及緬恩斯。對賽往績上多蒙特同樣食住對手，歷來113次交手取得55勝，單計主場55次更贏下39次。由於蜜蜂兵團已提早鎖定來屆歐聯參賽資格，今仗毫無壓力下絕對可放膽盡情進攻，以入球騷回饋主場球迷。

多蒙特能夠在季尾保持強大火力，中場猛將麥斯比亞的復甦與爆發絕對是關鍵所在。這位中場球員在加盟初期曾一度陷入低潮，首14場上陣僅得一個入球及一次助攻，但在主帥尼高高華的悉心調教下，他成功轉型為球隊核心創造者，今季30場聯賽已累積9入球及4助攻。這名德國新星大幅加強了球隊中前場推進力，在大勝弗賴堡一役他取得入球並當選全場最佳；3月擊敗科隆亦交出入球與助攻。麥斯比亞的突破推進，流暢的攻守轉換，能持續為前線創造大量機會，勢必成為今仗對手最危險人物。

法蘭克福攻強守弱

作客的法蘭克福近期狀態低迷，近12場作客僅獲一勝，早前亦以1:2不敵漢堡，面對強勢的多蒙特恐難保清白之身。不過，法蘭克福前線依然保持積極進攻態度，在雙方皆放膽對攻的格局下，今仗勢必合演一場精彩入球騷，推介入球大細3.5球的「大」。馬高

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