歐霸｜信歐霸之王 維拉讓球更值博

阿士東維拉 VS 諾定咸森林

Now643周五凌晨3:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

阿士東維拉在首回合落後0:1，加上球隊近3場全敗，要在次回合主場反攻5連勝的於諾定咸森林，唯有相信4奪歐霸盃的艾馬利，加上對賽往績維拉近4次主場全勝，仍具一定贏面。考慮到足智彩開出的主客和主勝僅1.51倍，有引人買客隊之嫌，反而讓球盤主隊讓到半球/一球，一於信念先行，必押「主勝」。

主隊阿士東維拉近3仗全敗，但從聯賽和首回合對森林的用人可見，球隊明顯將重心放在歐霸之上，難怪艾馬利曾4度以教練身分捧起歐霸盃，更有歐霸之父之稱。維拉首回合在作客的情況下跟對手拉成均勢，僅因大意輸掉一球12碼。不過，維拉主場仍然是其最煞食手段，17場聯賽勝仗中地頭佔11場，加上近4次於維拉公園皆擊敗森林，勝望仍在。

作客的森林近5仗全勝，季尾全面復甦，理應被看好，但面對3連敗的維拉，不論是外國超級電腦，又或是足智彩操盤手皆義無反顧地看好主隊，若單純看近績的看倌必要三思。反其道而行，應在開賽前維拉升水時，押讓球「主勝」。馬高