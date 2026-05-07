歐協聯｜水晶宮洞悉先機 「主勝」使命必「達」

水晶宮 VS 薩克達

Now638台周五凌晨3:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

歐協聯4強首回合兩球領先的水晶宮，高效反擊令對手難以阻擋，加上日本國腳鎌田大地繼續大放異彩，今晚次回合回師主場，可望憑精準反擊早早解決焗攻的薩克達，讓球盤主隊讓半球/一球的「主勝」十分值捧。

主隊水晶宮首回合領先3:1，充分展現英超球隊的級數優勢，前線縱錯失了3次黃金機會，但全場預期入球值高達2.20，兼創造5次絕佳入球機會，可見進攻極具威脅。水晶宮眾將戰術執行出色，在僅的29%控球率下，憑快速的轉守為攻節奏撕破對方防線，尤其鋒線主力桑馬迪達，充分利用自己身體條件優勢為隊友鋪橋搭路，交出1次助攻外，個人亦錄得3次射門，其衝擊力令薩克達後防疲於奔命。

日本中場鎌田大地曾為加斯拿麾下的法蘭克福贏過歐霸冠軍，今屆歐協聯重現水準，近4場歐協聯合共貢獻1個入球和3次助攻，效率驚人。在4強首回合對薩克達時，鎌田大地全場觸球56次表現搶鏡，加上傳球成功率高達89%，當中包括2次關鍵傳送，並為隊友創造了1次絕佳入球機會，策動能力一流，防守亦貢獻3次攔截及贏得4次對抗，不愧被主帥加斯拿譽為大賽球員。

薩克達防線不穩

客軍薩克達除在首回合大幅落後，防守亦欠說服力，近4場各賽都未能保持清白之身，合共失掉7球。這支烏克蘭勁旅首回合空有71%的控球權，但攻勢卻欠效率，全場16次射門僅有1次命中目標。次回合作客倫敦在兩球落後下，薩克達必積極搶攻，但這正正墮入水晶宮的戰術陷阱，主隊必利用前線球員速度窺準機會打出致命反擊，隨時在早段已擴大領先優勢。馬高