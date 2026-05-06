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南自盃｜利華達維亞獨立高效 「主-主」可置「富」

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-06 HKT

利華達維亞獨立 VS 富明尼斯
香港時間周四早上8:30開賽
推介：半全場「主-主」

連場不敗的利華達維亞獨立，一招穩守突擊專治慢速控傳對手，有大勇的前鋒法比斯奧沙托利充當突擊大隊長，有力於明早南美自由盃分組賽主場迎戰作客啞火的富明尼斯時由頭贏到尾，半全場「主-主」分頭不俗，值得捧場。

主場出擊的阿甲代表利華達維亞獨立，近10場各賽8勝2和，走勢銳不可當，故於阿甲首階段B組高踞榜首實至名歸。利華達維亞獨立於南美自由盃場均攻入2.3球屬32隊最多，不過場均只有39.3%控球率及216.3次成功傳球，兩項數據均低見第28，明顯擅長快速反擊，讓出控球權亦無礙表現。射手法比斯奧沙托利近4場所入的兩球，分別憑快速反擊及接應角球頭槌取得，長處跟球隊風格不謀而合，今仗有望繼續數胡。

而來自巴甲的富明尼斯則近3場作客1和2負兼場場食白果，離開主場即腳軟，今場更有烏拉圭國腳中場法根度貝拿爾停賽，實力進一步削弱。考慮到主隊近5場狂轟12球，有一半在換邊前已攻入，入局甚早，今場一於捧有3.65倍的半全場「主-主」。加利李爾

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