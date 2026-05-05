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南自盃｜小保加攻守有序 魚生粥十「拿」九穩

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-05 HKT

SC巴斯隆拿 VS 小保加
HOY 76台周三早上8:00直播
推介：讓球主客和 [+1] 和

小保加近況大勇，而且上月中首循環已大勝一場，早已證明級數有別，今仗有望再下一城。該隊在調度得宜的中場里安度柏利迪斯穿針引線下，有力於明早南美自由盃D組作客一球擊敗後防漏洞甚多的SC巴斯隆拿，讓球主客和客隊讓一球的「和」穩開。

雖然客軍小保加賽前排D組次名，但其實與天主教大學及高士路同樣3戰6分，甚至得失球+3是全組最佳，惟因南美自由盃分組賽同分先計對賽成績而屈居次席，但已證明球隊實力屬同組之首。小保加近5場4勝1負走勢不俗，當中包括首循環主場3:0大勝SC巴斯隆拿，今仗士氣及信心皆優於對手。中場里安度柏利迪斯於自由盃表現特別醒神，場均成功傳球66.7次及成功長傳6.8次均屬全隊之冠，有這位阿根廷現役國腳壓陣，小保加再贏一場亦非難事。

主隊SC巴斯隆拿則3戰皆北小組墊底，加上近6場作東場場有失球，但共失7球可看出地頭有一定韌力，雖力有不逮但未必大敗，當取讓球主客和客隊讓一球的「和」。加利李爾

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