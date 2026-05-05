Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜阿仙奴鋒線回勇 次回合有力斬「馬」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-05 HKT

阿仙奴 VS 馬德里體育會
Now643台周三凌晨3:00直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

阿仙奴回復攻力，加上聯賽體力付出不多，今仗實行以逸待勞。該隊在腳風大順的中鋒約基利斯衝鋒陷陣下，勢於今晚歐聯4強次回合主場力克狀態成疑的馬德里體育會，讓球開出讓半球/一球的「主勝」實屬過關膽材，萬勿錯過。

雖然主隊阿仙奴首回合作客僅與馬體會各一言和，不過季初大聯賽階段曾主場大勝4:0，該仗預期入球值2.19及創造黃金機會6次，分別比對手多出1.52及5次，可見槍手全力出擊時的差距明顯。

兵工廠一度被質疑季尾啞火，不過剛周六英超主場3:0大破富咸，不但終止此前8場最多只入1球的頹勢，信心回復下今仗有望再施獅子搏兔之勢。

今場阿仙奴在體力上亦估優，皆因對富咸時半場已3球遙遙領先，下半場已開始減慢速度，並逐步將布卡約沙卡及迪格蘭賴斯等主力換走以提早休息。中鋒約基利斯雖然該仗只出戰64分鐘，不過個人就交出2入球1助攻成贏波英雄，尤其斜傳予沙卡一球更是妙絕，亦看出這位瑞典中鋒粗中帶幼，狀態大勇下有力撕破任何防線。

馬體會主力狀態成疑

客隊馬體會則近5場各賽錄2勝2和1負，與主隊不相伯仲，而且剛輪西甲以全副選應戰亦能作客贏2:0。惟進攻主力前鋒祖利安艾華利斯及翼鋒基利安奴施蒙尼皆有輕傷，即使最終能上陣，表現亦頗有疑問。今場看好主隊可以法定時間奠勝，讓球開出受讓半球/一球的「主勝」單頭或過關皆宜。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
11小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
14小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
13小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
11小時前
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
影視圈
10小時前
英國租樓新例掀小業主拋售潮 日均700租賃單位放售 市場漸由機構投資者主導
英國租樓新例掀小業主拋售潮 日均700租賃單位放售 市場漸由機構投資者主導
海外置業
16小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
20小時前
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
19小時前