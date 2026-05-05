歐聯｜阿仙奴鋒線回勇 次回合有力斬「馬」

阿仙奴 VS 馬德里體育會

Now643台周三凌晨3:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

阿仙奴回復攻力，加上聯賽體力付出不多，今仗實行以逸待勞。該隊在腳風大順的中鋒約基利斯衝鋒陷陣下，勢於今晚歐聯4強次回合主場力克狀態成疑的馬德里體育會，讓球開出讓半球/一球的「主勝」實屬過關膽材，萬勿錯過。

雖然主隊阿仙奴首回合作客僅與馬體會各一言和，不過季初大聯賽階段曾主場大勝4:0，該仗預期入球值2.19及創造黃金機會6次，分別比對手多出1.52及5次，可見槍手全力出擊時的差距明顯。

兵工廠一度被質疑季尾啞火，不過剛周六英超主場3:0大破富咸，不但終止此前8場最多只入1球的頹勢，信心回復下今仗有望再施獅子搏兔之勢。

今場阿仙奴在體力上亦估優，皆因對富咸時半場已3球遙遙領先，下半場已開始減慢速度，並逐步將布卡約沙卡及迪格蘭賴斯等主力換走以提早休息。中鋒約基利斯雖然該仗只出戰64分鐘，不過個人就交出2入球1助攻成贏波英雄，尤其斜傳予沙卡一球更是妙絕，亦看出這位瑞典中鋒粗中帶幼，狀態大勇下有力撕破任何防線。

馬體會主力狀態成疑

客隊馬體會則近5場各賽錄2勝2和1負，與主隊不相伯仲，而且剛輪西甲以全副選應戰亦能作客贏2:0。惟進攻主力前鋒祖利安艾華利斯及翼鋒基利安奴施蒙尼皆有輕傷，即使最終能上陣，表現亦頗有疑問。今場看好主隊可以法定時間奠勝，讓球開出受讓半球/一球的「主勝」單頭或過關皆宜。加利李爾