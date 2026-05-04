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英超｜三冠王霸業在望 必捧曼城「客勝」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-04 HKT

愛華頓 VS 曼城
Now621、611台周二凌晨3:00直播
推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

曼城近期勢如破竹，一波6連勝更為今季三冠霸業吹起進攻號角。首席射手艾寧夏蘭特近期亦屢屢取得重要入球，有其壓陣絕對是入球保證。今晚英超作客往績下風的愛華頓時皆佔絕對優勢，讓球盤客讓一球/球半，「客勝」值博。

曼城季尾再度進入遇神殺神的爭勝模式，聯賽已保持11場不敗走勢，各賽更豪取6連勝，當中包括聯賽盃決賽及聯賽雙殺阿仙奴，繼而上周派出副選下輕取修咸頓，殺入足總盃決賽，正式衝擊國內三冠霸業。

往績曼城一面倒佔優

藍月近期在攻守兩端都展現出統治力，近6場僅失2球，集中力極高下，不易被對手偷襲。而在與愛華頓的對賽史，曼城更佔盡上風，近17次聯賽對碰未嘗敗績，近8次作客更是全勝。此番作客挑戰近況一般的愛華頓，三分可謂是志在必得。

作為曼城鋒線的絕對核心，艾寧夏蘭特今季的表現堪稱完美。這位已獨霸射手榜逾3年的球星，今季聯賽同樣已攻入24球，另添7次助攻，直接參與全隊超過三分之一的入球。

夏蘭特近期頻頻在重要比賽取得關鍵入球，先在利物浦身上上演帽子戲法，及後對阿仙奴和般尼都射入奠勝球。這位巨人在禁區內的統治力、左右腳均衡的射門能力以及強大的身體對抗能力，將給予愛華頓脆弱的後防無限壓力。 

愛華頓防線堪憂

主場愛華頓近期表現有一定下滑，近5場聯賽錄1勝1和3負，合共更失8球，後防問題相當嚴重。再者，近兩仗對利物浦及韋斯咸時，皆被對手絕殺，反映體能和集中力下跌的問題，今場大敗機會甚高。馬高

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