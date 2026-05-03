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西甲｜讓一球不嫌「多」 貝迪斯「主勝」無甩拖

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-03 HKT

貝迪斯 VS 奧維多
Viu96台周一凌晨0:30直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

貝迪斯自歐霸出局後，聯賽進攻端表現顯著回升，加上翼鋒艾沙蘇利近4仗入3球加2次助攻，狀態大勇，今輪西甲主場迎戰基本上已篤定降班的奧維多時，貝迪斯大勝易如反掌。讓球主客和貝迪斯讓一球，「主勝」極具分頭。

貝迪斯現居西甲第4，幾可穩奪來屆歐霸盃席位，實力雖難比傳統三強，但仍明顯優於其餘西甲對手。球隊剛從歐霸盃出局，但迅速重整旗鼓，近兩場聯賽先以3:2力克基羅納，上周更1:1迫和皇家馬德里，球隊將專注力放回本土賽後，成績明顯回復正常。貝迪斯近5場入8球，火力有保證。當中，摩洛哥國腳翼鋒艾沙蘇利腳風順，24歲新星今季西甲入7球，並交出7次助攻，單計近4場各賽更有3入球2助攻，以此佳態足以領軍大勝。

榜尾的奧維多雖然近期為護級作最後掙扎，近6場贏3場，但由於此前失分太多，現時得28分，仍距離安全線7分，在餘下5輪比賽，護級基本上只剩下數字上的可能。球隊的防守脆弱，33場已失51球，是聯賽失球第三多，面對主場出擊、由質態兼備的貝迪斯，一場大敗勢所難免。馬高

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