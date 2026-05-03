英超｜連場不敗夠威「水」 般尼茅夫值得追

般尼茅夫 VS 水晶宮

Now623台今晚9:00直播

推介：波膽2:0及2:1

般尼茅夫聯賽連續13場不敗，表現穩定，有力爭逐來季歐洲賽席位，戰意毋庸置疑。中堅馬高斯辛尼斯不僅防守出色，其傳球創造力更在英超後衛中首屈一指。面對將專注力放在歐協聯的水晶宮，辛尼斯的穿透性傳球，可成破局利器。今仗「櫻桃」主場出擊，值得看高一線，推介波膽2:0及2:1。

般尼茅夫今輪位列英超第7，僅落後第6的白禮頓1分，極大機會爭奪來季歐戰資格下，餘下賽事肯定會全力以赴。球隊近況甚佳，已保持13場聯賽不敗，韌力十足。縱然13場比賽中有多達10場為和波，整季34場聯賽更錄得16和波，但仍球隊今季攻入52球，失球亦為52球，場均1.5球的火力仍居聯賽前6。櫻桃在創造機會的能力高於實際入球數字，預期入球高達55.8球，只要前線把握力稍改善，贏波能力便能更上一層樓。

般尼茅夫在控球主攻階段，指揮官角色不時落在後防大將馬高斯辛尼斯身上，這位28歲的阿根廷中堅防守出色，今季錄得41次封阻，59次攔截和229次解圍皆排英超頭15位之內。然而，更難得是其傳球和組織能力。辛尼斯今季在英超已交出5次助攻，並創造了28次機會，兩項數據不但是隊中第一人，在英超所有中堅同樣名列前茅。其向前傳球能力媲美大部份中場球員，今季其傳入進攻區域的次數冠絕英超，而高達924次的向前傳球次數亦在聯賽中排名第2，足證其足球智慧和閱讀能力之高。

水晶宮留力搏歐協聯

水晶宮在聯賽既無降班之憂，亦難以爭奪更高排名。近兩仗聯賽錄1和1負，目標已明顯轉移到歐協聯，力爭球會史上首次歐洲賽決賽。上周四剛作客中立場波蘭鬥薩克達，下周四亦有次回合之慮，今仗必有保留。今晚作客鬥志旺盛的般尼茅夫，水晶宮極大機輪換部份主力，失分可能性大。馬高