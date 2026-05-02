Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 搶分護級頻得手 韋斯咸出征「賓」至如歸

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-02 HKT

長傳急攻踢法實際的韋斯咸，近仗頻頻搶分，護級漸見曙光。球隊有實而不華的左後衛馬歷迪奧夫於邊路助攻助守，勢可於今晚英超作客時，對住連場不勝的賓福特時力保不失，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」，實屬過關膽材。加利李爾

韋斯咸求生法 - 高效率長傳急攻 


賽前排第17位的客軍韋斯咸，在還剩4輪下僅比降班區多兩分，但其實季中一度落後安全區7分，猶幸近13場聯賽共搶22分，對上3場更錄2勝1和，足證季尾全面回勇。
韋斯咸搶分的關鍵，是球隊終於回歸最拿手的長傳急攻踢法，上場主場2:1絕殺愛華頓，全場控球率44%及301次成功傳球均低過對手，惟最終不但全取3分，成功創造黃金機會3次更比對手多出兩次，效率極高。左翼衛馬歷迪奧夫於該仗個人創造3次機會屬全隊最多，同時9次成功爭奪及5次成功攔截亦是兩隊之首，表現既全面又搶眼，是鐵錘幫的搶分關鍵。

賓福特唔識贏

主隊賓福特已直落7場不勝，自2024年連續9場不勝以來最長紀錄，而近5場各賽僅入5球，又有兩場以悶和對手，鬥心不足又攻力平平，今場難以看好，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」穩開。


加利李爾推介
讓球  [0/+0.5]客勝
Now621台今晚10:00直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
9小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
16小時前
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
11小時前
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
05:31
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
影視圈
7小時前
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
影視圈
14小時前
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
日本賞櫻遊客。 新華社
退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
即時中國
22小時前
西環打卡勝地36歲男連環非禮兩女 熱心遊客拍攝罪證截停對質 警查天眼拘人
西環打卡勝地36歲男連環非禮兩女 熱心遊客拍攝罪證截停對質 警查天眼拘人
突發
8小時前