英超 | 搶分護級頻得手 韋斯咸出征「賓」至如歸

長傳急攻踢法實際的韋斯咸，近仗頻頻搶分，護級漸見曙光。球隊有實而不華的左後衛馬歷迪奧夫於邊路助攻助守，勢可於今晚英超作客時，對住連場不勝的賓福特時力保不失，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」，實屬過關膽材。加利李爾

韋斯咸求生法 - 高效率長傳急攻



賽前排第17位的客軍韋斯咸，在還剩4輪下僅比降班區多兩分，但其實季中一度落後安全區7分，猶幸近13場聯賽共搶22分，對上3場更錄2勝1和，足證季尾全面回勇。

韋斯咸搶分的關鍵，是球隊終於回歸最拿手的長傳急攻踢法，上場主場2:1絕殺愛華頓，全場控球率44%及301次成功傳球均低過對手，惟最終不但全取3分，成功創造黃金機會3次更比對手多出兩次，效率極高。左翼衛馬歷迪奧夫於該仗個人創造3次機會屬全隊最多，同時9次成功爭奪及5次成功攔截亦是兩隊之首，表現既全面又搶眼，是鐵錘幫的搶分關鍵。

賓福特唔識贏

主隊賓福特已直落7場不勝，自2024年連續9場不勝以來最長紀錄，而近5場各賽僅入5球，又有兩場以悶和對手，鬥心不足又攻力平平，今場難以看好，讓球開出客隊受讓平手/半球的「客勝」穩開。



加利李爾推介

讓球 [0/+0.5]客勝

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