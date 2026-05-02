英超 | 為逐冠窮「兵」黷武 求大勝為「富」不仁

阿仙奴爭英超錦標仍有不俗機會，先前入球偏低，皆因對手韌力十足，不能一概而論。球隊有復出的布卡約沙卡逐漸回復水準，有力於今晚英超淨勝作客腳軟的富咸至少兩球，讓球主客和開出主隊讓一球的「主勝」穩開，萬勿錯過。加利李爾

得失球或決定英超冠軍誰屬

本輪前排英超榜首的阿仙奴比少打一場的次席曼城多3分，而後者上場聯賽作客般尼竟僅勝一球，令兵工廠的得失球+38，仍有1球優勢，故只要回復攻力，絕對仍有機會英超封王。兵工廠近8場各賽只入6球，且每場最多只入一球，季尾攻力平平為人詬病，但事實上球隊硬仗連場，包括兩對藍月及歐聯作客馬德里體育會，有時取態保守亦不難理解。

沙卡復出 兵工廠進攻手段增



阿仙奴要爭取聯賽得失球，今場遇上富咸正合時機，皆因對賽往績佔絕對優勢，對上9場各賽主場5勝4和未嘗一敗。再者，兵工廠翼鋒布卡約沙卡已告復出，進攻變化可望增加。這位24歲英格蘭代表隊成員在上周聯賽一球小勝紐卡素已後備落場8分鐘，剛周三更在作客賽和馬體會上陣24分鐘並貢獻3次成功盤扭，狀態正逐步提升，今場有望展現更佳表現，領軍爭取入球。

富咸近3仗作客食白果



排第10位的客隊富咸，整季17場作客只入16球排英超並列第3低，近3場英超作客全食白果之餘，合共只有5次射中目標，遠征啞火情況嚴重。預料主隊有力淨勝兩球或以上，一於直取讓球主客和開出主隊讓一球的「主勝」。



加利李爾推介

讓球主客和 主[-1] 主勝

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