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英超｜季尾連挫勁敵 列斯聯必「尼」料

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-01 HKT

列斯聯 VS 般尼
Now621台周六凌晨3:00直播
推介：波膽2:0及2:1

今晚深夜列斯聯在聯賽主場面對已篤定降班的般尼，以主隊在季尾的氣勢，極有機會報卻首循環一敗之辱。陣中日本國腳中場田中碧跑動量極高，近期更積極參與進攻，有其帶動士氣下，預期今仗定必佔盡上風。推介波膽2:0及2:1。

列斯聯即使上周足總盃4強僅負車路士而無緣決賽，但從不論在射門次數和預期入球反映的威脅，皆略勝於個別球員質素更佳的藍獅。列斯聯在接近季尾階段，狀態越見出色，在近5場聯賽共錄得2勝3和的成績，當中包括作客擊敗第3位的曼聯，正是其能在這短時間內，解除降班威脅的原因。

另外，列斯在近3仗分別在曼聯、狼隊和般尼茅夫身上取得7個入球，平均逾2.33個入球，遠比全季的1.29球的平均值要高，反映球隊的埋門把握方面有明顯所提升。

列斯聯在季尾回升，跟中場發動機田中碧有極大關係，這位日本國腳場均跑動距離高達12.2公里，冠絕全隊。他不僅是球隊的體能怪物，場均5.2次奪回控球和0.8次在進攻三區逼甩對手腳下球，皆為隊中前三。其傳球準確率更維持在85%以上，更是中前場球員之中最高，隊友艾朗臣就高度讚揚田中碧在破壞對手組織和帶動球隊向前的特別屬性。

從近期表現所見，田中碧更積極殺入對方腹地，早前在足總盃對韋斯咸時，後上殺入禁區，冷靜地扭過兩名防守球員射入重要一球，足證其心理和進攻質素的進一步上升。有其在陣推動其他隊員，列期聯可望在主場報卻首循環敗於般尼之仇。

般尼本身已篤定降班，近期在無壓力下仍錄得4連敗，表現全無起色，硬實力實在難以在英超立足。今仗作客狀態正佳的列斯，能積極破蛋已是萬幸。馬高

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