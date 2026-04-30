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歐霸｜布拉加輸出穩定 主勝無「堡」不落

波盤王
更新時間：07:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：07:01 2026-04-30 HKT

布拉加 VS 弗賴堡
Now639台周五凌晨3:00直播
推介：主客和主勝

布拉加在歐霸4強首回合主場迎戰弗賴堡，球隊近期在各項賽事表現穩定，在今屆歐霸主場錄得3勝1和1負，當中3場勝仗更力保不失。面對近期作客腳軟兼失球甚多的弗賴堡，布拉加有進攻中場兼神射手洛迪高沙拉薩坐鎮，在主場球迷面前有望先下一城，主客和主勝可作首選。

往績克制德球隊

布拉加近期整體成績不俗，連同歐霸在內，整個4月7場比賽取得4勝僅1負，這隊在葡超居第4位的球隊，在歐霸的晉級過程亦具說服力，16強次回合主場以4:0大勝費倫斯華路士，以及在8強作客以4:2擊敗西甲貝迪斯。球隊今季於歐霸主場5戰贏3場，值得留意的是3場勝利皆一球不失。歷史上，布拉加在主場迎戰德國球隊共錄得3勝1和未嘗一敗，剋星味極濃。

人腳上，布拉加進攻中場兼神射手洛迪高沙拉薩是球隊的靈魂人物，這位烏拉圭國腳近期狀態大勇，近8場入7球加3助攻，而全季在各賽事已累積23個入球和7次助攻，是球隊的首席射手，其出色的串連與入球能力，足以領軍輕取對手。 

弗賴堡德甲剛吞4蛋

弗賴堡近期表現回落，繼在德國盃4強不敵史特加後，上仗聯賽作客更以0:4慘敗於多蒙特腳下。該隊的作客敗率高，今季16場德甲作客輸9場，共失32球，在歐霸的作客同樣不濟，近9場作客只得2勝，今仗難免處下風。馬高

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