歐霸｜歐霸專家艾馬利無得輸 維拉「客勝」有信「森」

諾定咸森林 VS 阿士東維拉

Now643台周五凌晨3:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

阿士東維拉在歐霸走勢強勁，以24球成賽事入球王。縱使球隊上仗聯賽意外不敵富咸，但領隊艾馬利在歐霸紀錄值得信賴。陣中王牌射手奧尼屈堅斯近況大勇，近6場轟入6球，狀態重返巔峰。今仗面對在歐霸主場表現相對失色的諾定咸森林，維拉可坐和望贏，讓球盤客隊受讓平手/半球的「客勝」可看高一線。

由4屆歐霸冠軍教頭艾馬利領軍，阿士東維拉本季目標非常明確，力爭繼1982年高舉歐冠後，再次躋身歐洲賽決賽。維拉在歐霸晉級過程盡顯強者本色，聯賽階段以7勝1負佳績次名出線，淘汰賽更先後以總比數3:0淘汰法甲第4的里爾，及7:1大破意甲博洛尼亞，實力有目共睹。而維拉亦是今屆歐霸攻力最強的球隊，至今共入24球火力驚人，更同時保持最多的7場不失球紀錄，可見防線亦十分穩固。維拉整體狀態亦佳，雖然剛在聯賽作客0:1不敵富咸，但在此之前錄5勝1和不敗佳績，近況絕無疑點。

屈堅斯季尾回勇

阿士東維拉現時能在聯賽和歐霸雙線進軍，首席射手奧尼屈堅斯及時回勇絕對是關鍵。這位30歲英格蘭射手在各項賽事近6場狂轟6球，效率驚人，當中包括對新特蘭及歐霸作客博洛尼亞時均梅開二度，盡顯頂級射手風範。在對新特蘭一役，屈堅斯除了攻入兩球更交出一次助攻，可見其狀態已重回頂峰，同時他在英超合共為隊友創造21次機會，其全面的技術足以成為維拉鋒線強大殺器。

森林主場威力打折扣

諾定咸森林今季雖然歷史性地殺入歐霸4強，是自1984年以來首次躋身大賽準決賽，但森林在此項賽事主場表現並不突出。森林今季在歐霸作客的成績為平均2.2分，反而主場只得1.6分，亦曾分別在主場負於費倫巴治以及米迪蘭特等級數較低球隊。縱然森林近況不俗，上場聯賽更作客5:0大勝新特蘭，但他們今仗要面對歐霸專家艾馬利帶領的維拉，要佔得甜頭絕非易事。馬高