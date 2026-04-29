沙特職｜艾納斯養精蓄銳 「主勝」萬事大「吉」

艾納斯 VS 吉達艾阿里

香港時間周四凌晨2:00開賽

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

沙特聯榜首的艾納斯主場迎戰剛再度稱霸亞洲的吉達艾阿里，艾納斯近期走勢凌厲，近5場全勝兼狂數17球，氣勢如虹。吉達艾阿里則於亞冠精英盃決賽經歷加時苦戰後才險勝捧盃，體能和精神上消耗甚大，未必能迅速恢復。艾納斯有在聯賽助攻榜首席的前鋒祖奧菲歷斯壓陣，今仗絕對有能力帶領球隊大勝，推介讓球主客和主讓一球的「主勝」。

艾納斯今季表現出色，29戰25勝高踞聯賽榜首，在尚餘5輪賽事下仍有8分優勢，冠軍在望。球隊合共轟入79球為整個聯賽之首，加上主場15場聯賽僅輸1場，地頭威力強勁。

今季加盟的葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯絕對是球隊進步的關鍵，聯賽貢獻11次助攻屬聯賽並列第1，同時創造80次入球機會，包括20次絕佳機會在聯賽中排第2多，足證其創造力對球隊十分重要。

作客的吉達艾阿里於聯賽已爭冠無望，剛在亞冠精英盃決賽中與町田澤維亞激戰120分鐘，才力壓對手捧盃，體力付出巨大，短時間難以恢復。再者，贏冠軍後的慶祝活動亦可能讓球員心理上有所鬆懈，難以集中精神。要作客挑戰主場氣勢如虹的艾納斯，恐怕是凶多吉少。馬高