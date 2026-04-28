歐聯 | 9連勝殺得「聖」起 拜仁可開紅「門」

拜仁慕尼黑直落9連勝含金量極高，加上鬥志頑強，實力所向無敵。球隊有終於復勇的進攻中場穆斯亞拿穿針引線，勢於今晚歐聯4強首回合作客巴黎聖日耳門時，恃對賽往績上風而再下一城，一於直取主客和客勝。加利李爾

拜仁破塵封逾50年入球紀錄

客軍拜仁慕尼黑雖然早於9日前已落實德甲冠軍，並在還剩3輪賽事下，以113個入球打破德甲1971至72球季攻入101球的紀錄。不過這支班霸未有停下步伐，對上9場各賽全勝，包括8強兩回合皆力挫皇家馬德里，絕無水分。

拜仁上場在德甲作客緬恩斯時，更打出今季代表作，雖然半場落後3球，但下半場一口氣連入4球反勝4:3，在已篤定冠軍情況下，仍有如此爭勝慾望，可見眾將強大的心理質素。

穆斯亞拿及時回勇



人腳上，雖然拜仁有進攻中場基拿比腿傷收咧，但下半季復出的穆斯亞拿正好填補這空缺。這位上半季養傷的23歲德國國腳，自一月傷癒後，一直徘徊在正選與後備之間，就算上月國際賽期亦因狀態不佳，故未有入選國家隊大軍名單。猶幸穆斯亞拿季尾發力，對上5仗場場有貢獻共交2入球4助攻，包括反勝緬恩斯一役完場前的10分鐘，攻入扳平一球，狀態接近重返高峰，是拜仁今場大戰的及時雨。



相比之下，主隊巴黎聖日耳門近5場錄4勝1和稍遜客隊，加上仍要至少兩輪才可奠定法甲榜首，未可全力應付歐聯。再者，聖日耳門跟拜仁的對賽往績亦下風，對上5次各賽對碰錄1勝4負，唯一勝仗是去夏世冠盃贏2:0。不過穆斯亞拿正正就於該仗勇戰重傷，今場聖日耳門要面對這位已經復勇中場，勢凶多吉少。預料客隊技高一籌，簡單取主客和客勝即可。

加利李爾推介

主客和 客勝

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