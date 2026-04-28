中北美冠軍盃 | 天使下凡助陣 堤格雷斯「大」有所「維」

堤格雷斯及時回勇，加上組織細膩，有力撕破任何防線。該隊有狀態火熱的中場「天使」安祖哥利亞鋪橋搭路，有力於明早中北美洲冠軍盃4強首回合，作客跟回復攻力的拿舒維爾駁火，入球大細中位數2.5球的「大」十分穩陣，不容錯過。加利李爾

世盃冠軍功臣來投 降維打擊



堤格雷斯於墨超排第7，已篤定晉身次階段季後賽，現可心無旁騖應付中北冠4強，戰意毋庸置疑。堤格雷斯於中北冠其實十分進取，合共190次禁區內觸球屬27隊最多，進攻絲絲入扣。近況上，堤格雷斯剛周日主場5:1大炒FC馬薩特蘭，不但終止此前2和1負的不勝劣績，去夏從馬德里體育會來投的中場安祖哥利亞更交出4個助攻，傳送能力非凡，堤格雷斯有這位有天使之稱的世界盃冠軍成員領銜攻堅，入球必如拾草芥。



主隊拿舒維爾不但排美職東岸榜首，場均攻入3球更屬美職30隊中第3多，曾為般尼茅夫、諾定咸森林征戰英超的射手森蘇歷治，更以9個入球在射手榜排並列最多，火力同樣有保證。既然兩隊同樣有本錢搶攻，今場必定鬥得燦爛，入球大細中位數2.5球的「大」穩開，單頭或過關皆宜。



加利李爾推介

入球大細 [2.5]球大

YouTube周三早上8:30直播