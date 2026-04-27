英超｜爭歐戰不敢怠「曼」 賓福特「客勝」穩

曼聯 VS 賓福特

Now621、611台周二凌晨3:00直播

推介：讓球 [+0.5/+1] 客勝

賓福特雖然聯賽5連和，但球隊攻力不容忽視，英超均有1.5個入球，創造多達102次絕佳機會更是聯賽第2多。陣中首席射手伊戈泰亞高今季已轟入21球，創下隊史英超單季新紀錄，面對中堅人手捉襟見肘的曼聯，這位新蜂王可望領軍佔得甜頭，讓球盤受讓半球/一球「客勝」手到拿來。

福特進攻數據出奇地漂亮，預期入球達53.3居聯賽第7，而23.7次精準長傳更是冠絕英超，可見其踢法直接且具效率。球隊近仗雖然未能取勝，但連續5場不敗，表現硬朗，加上首循環曾以主場3:1擊敗曼聯，球員心理上已佔優勢。現時賓福特仍有機會爭奪來季歐洲賽席位，戰意高昂，今仗作客奧脫福絕對有力一戰。

巴西前鋒伊戈泰亞高絕對是賓福特以至英超最大驚喜，這名新晉國腳今季在英超已累積21個入球，不僅打破名將麥比奧莫和艾雲東尼保持的隊史紀錄，更成為英超史上首位單季攻入20球以上的巴西球員，成就斐然。數據顯示，他平均每90分鐘攻入0.67球，預期入球為19.1，把握力極佳。這位24歲射手雖錯失了18次絕佳機會，但仍從側面證明其走位和埋門觸覺能力出眾。現時在神射手榜上，他僅以一球落後於曼城的艾寧夏蘭特，為爭奪金靴獎必將全力以赴，勢成紅魔心腹大患。

曼聯續遣副選中堅

曼聯近況則略嫌反覆，前仗在主場以1:2被列斯聯技術性擊倒，上仗面對車路士雖然全取三分，但全場實際上僅錄得4次射門，進攻表現有明顯下滑跡象，表現欠說服力。紅魔防線傷兵問題亦持續，預料會以副選約羅和艾登希雲出任中堅，二人經驗和質素仍欠證明，面對來勢洶洶、由泰亞高領軍的賓福特，要全取三分恐怕有心無力。馬高